Ärzte Zeitung online, 19.09.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



NRW

Gesundheitsjobs mit Einkommen über Schnitt

DÜSSELDORF. Wer Vollzeit in einer Arztpraxis oder einem Krankenhaus arbeitet, verdient mehr als die meisten Beschäftigten in anderen Branchen. In Nordrhein-Westfalen habe Vollzeitbeschäftigte im Gesundheitswesen im Jahr 2018 durchschnittlich 56.946 Euro verdient, nach 55.557 Euro im Jahr zuvor.

Nach Angaben von Information und Technik, dem Statistischen Landesamt, lagen die Verdienste in Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Kliniken damit um 11,9 Prozent über dem Durchschnittswert des Dienstleistungsbereichs (50.908 Euro) und um 9,4 Prozent über dem der Gesamtwirtschaft (52.070 Euro). Die Einkommen übertreffen auch die von Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflegern sowie von Menschen, die im Sozialwesen beschäftigt sind. (iss)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich