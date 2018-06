Ärzte Zeitung online, 11.06.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Pharma-Fortbildung

Springer Campus kooperiert mit SRH Fernhochschule

HEIDELBERG/RIEDLINGEN. In einer Kooperation mit der SRH Fernhochschule – The Mobile University bietet der Springer Wissenschaftsverlag im Bereich Pharma neue Zertifikatskurse an.

Themen sind Arzneimittelentwicklung und GMP-basierte Produktion, Arzneimittelzulassung und Arzneimittelsicherheit sowie Marketing und Recht.

Die neuen Kurse starten zum 1. Juni 2018. Zielgruppe der Kurse sind zum Beispiel Fachkräfte und Mitarbeiter pharmazeutischer Unternehmen, die an Verfahren der Marktzulassung oder der Arzneimittelsicherheitsüberwachung beteiligt sind. (eb)

Weitere Infos: www.springer.com/de/springer-campus/zertifikatskurse/life-sciences-pharma

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich