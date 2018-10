Ärzte Zeitung online, 29.10.2018 1

Famulatur und Praktika

Bayern wirbt Studenten für „Landpartie“ an

MÜNCHEN. Das Programm „Beste Landpartie Allgemeinmedizin“ (BeLA) ist in Südbayern gestartet. Es wird angeboten vom Lehrstuhl für Allgemeinmedizin der Technischen Universität München. Teilnehmer sind Lehrkrankenhäuser und Lehrpraxen in Dillingen, wo bereits das Vorläuferprojekt „AKADemie“ stattfand, zudem in Mühldorf und Kösching/Eichstätt.

Ab dem Wintersemester 2018/19 soll das Programm Medizinstudierenden frühzeitig die Landarztarbeit näher bringen. Neben entsprechenden Hochschulseminaren können sie Famulaturen und Praktika auf dem Land absolvieren, gegen Studienende dann ihr Praktisches Jahr (PJ). Als gezielte PJ-Förderung gibt es 400 Euro monatlich und freie Unterkunft.

Zudem werden schon während des Studiums Teilnehmer für die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin angeworben. Legen sie sich vorab fest, erhalten sie ein Stipendium von 600 Euro pro Monat.

Ihre Weiterbildung können sie dann in den regionalen Weiterbildungsverbünden absolvieren. Das bayerische Gesundheitsministerium fördert BeLA mit 3,5 Millionen Euro. (cmb)

