Umfrage zeigt

Digitalisierung überfordert sehr viele Senioren

Ein Großteil der älteren Menschen in Deutschland tut sich schwer in der digitalen Welt. Das offenbart eine Umfrage. Für die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung ist das keine gute Nachricht.

Von Thomas Hommel

Viele Senioren gestehen, im Umgang mit dem Internet nicht sicher zu sein. © Yuri Arcurs / stock.adobe.com

BERLIN/GÜTERSLOH. Digitale Gesundheitsangebote insbesondere für ältere Menschen drohen ins Leere zu laufen. Anlass zu dieser Sorge gibt eine am Mittwoch vorgestellte Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung.

Demnach gibt es bei der Mehrheit der Senioren in Deutschland große Defizite in Sachen digitaler Kompetenz. Bei den 60- bis 69-Jährigen fühlen sich laut Studie lediglich 41 Prozent sicher oder sehr sicher, was den Umgang mit dem Internet betrifft. Bei den Über-70-Jährigen gibt das sogar nur jeder Dritte (36 Prozent) an.

Das Marktforschungsunternehmen Kantar befragte für die Studie insgesamt 1000 Bundesbürger ab 14 Jahren.

Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann-Stiftung, betonte, es gebe einen besonderen Handlungsdruck, gerade älteren Menschen die immer dringender benötigten digitalen Fähigkeiten zu vermitteln.

„Auch die ältere Generation benötigt digitale Kompetenzen, um sich im Alltag selbstständig zurecht zu finden und möglichst lange autonom in der vertrauten Umgebung zu bleiben.“

Mehr in Kürze!

