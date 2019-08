Ärzte Zeitung online, 22.08.2019 1

Cyber-Sicherheit

Mainzer Impulse für hackersichere Kliniken

Das Einfallstor der Klinik-Hacker in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist gefunden. Nun fordert die Gesundheitsministerin für Kliniken ein Bundesförderprogramm IT-Fachkräfte.

MAINZ. Der Cyberangriff auf Kliniken der DRK-Südwest in Rheinland-Pfalz und im Saarland Mitte Juli erfolgte über ein altes, vor rund zehn Jahren angelegtes Dienstkonto.

Das sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Donnerstag im Rahmen einer Fragestunde im Mainzer Landtag.

Der, wie Bätzing-Lichtenthäler betonte, bisher umfassendste Hackerangriff auf Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, sei in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli erfolgt, am 16. Juli sei das Dienstkonto als Einfallstor identifiziert und deaktiviert worden.

„Der Virus hat keine Daten abgezogen, sondern diese verschlüsselt“, rief die Ministerin in Erinnerung. Zwar sei man auch in Rheinland-Pfalz in Zeiten zunehmender Digitalisierung für Cyberrisiken sensibilisiert. Aber: „Der Angriff kam sehr überraschend“, antwortete Bätzing-Lichtenthäler auf eine mündliche Anfrage der Abgeordneten Kathrin Anklam-Trapp (SPD).

Wie die Ministerin resümierte, seien beim von ihr kurzfristig zum 14. August einberufenen „Runden Tisch IT-Sicherheit“ Maßnahmen für mehr IT-Sicherheit in rheinland-pfälzischen Kliniken beschlossen worden. Das Gremium solle zu Jahresende erneut einberufen werden, Ergebnisse sollen auch in die Landes-IT-Sicherheitsstrategie einfließen, verdeutlichte Bätzing-Lichtenthäler.

Bundesförderprogramm IT-Fachkräfte vorgeschlagen

Wie die Ministerin weiter ausführte, sei ihr bewusst, dass das Aufrüsten der Kliniken zu IT-Trutzburgen mit hohen Investitionen verbunden sei, die die Krankenhäuser nicht alleine tragen könnten. Zwar könnten die Häuser des Landes schon heute unbürokratisch Landesfördermittel zum Auf- und Ausbau der IT-Sicherheit abrufen.

Das Problem sei allerdings, dass die Länder nur Investitionskosten abdecken dürften, sich in der Implementierungsphase immer wieder Investitions- und Betriebskosten mischten. Letztere dürfen die Länder nicht fördern.

Um aus dieser Dilemmasituation herauszukommen, schlägt Bätzing-Lichtenthäler ein Bundesförderprogramm IT-Fachkräfte vor, da dieses Fachpersonal hohe Kosten verursache.

Als Vorbild nannte die Ministerin das ehemalige, 365 Millionen Euro schwere Bundesförderprogramm für Kliniken zur Anstellung von Hygienefachkräften. Dann würden sich Länder und Kassen die Kosten teilen, so die Ministerin. (maw)

