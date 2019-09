Ärzte Zeitung online, 03.09.2019 1

Online-Kommunikation

Ein Standard oder mehr für die TI?

Zuerst D2D, dann KV Connect und bald der neue Standard KOM-LE? In der Branche regt sich Kritik.

NEU-ISENBURG. Wie sollen Ärzte in Zukunft Arztbriefe austauschen? Über welchen Kommunikationsdienst soll die Online-Abrechnung laufen? Braucht es für die innerärztliche Kommunikation mit digital signierten Dokumenten nochmals einen neuen Standard?

Ein Beitrag im Online-Auftritt des Branchenmediums „eHealthcom“, in dem darüber berichtet wird, wie es in Sachen Online-Kommunikation weiter gehen könnte, hat teilweise heftige Reaktionen in der Health-IT-Branche hervorgerufen.

Dahinter steckt die Befürchtung einiger Anbieter, dass erreichte Fortschritte zum Beispiel bei der Online-Kommunikation von Ärzten wieder verloren gehen könnten, wenn der bereits von 12.000 Vertragsärzten genutzte Dienst KV Connect zugunsten des Projekts KOM-LE innerhalb der Telematikinfrastruktur (TI) wieder zurückgefahren werden könnte.

So schreibt Dr. Erich Gehlen, Vorsitzender der Praxis-EDV- Genossenschaft duria aus Düren, er sehe „die Gefahr, dass wir die Digitalisierung in vielen Arztpraxen zurückdrehen, statt sie zu fördern“.

Gehlen bezieht sich dabei auf die bereits weit entwickelten Möglichkeiten bei KV Connect, für das auch bereits ein Antrag als „Andere Anwendung des Gesundheitswesens“ zur Zertifizierung durch die gematik eingereicht ist.

Über diesen Dienst ist unter anderem der Versand von E-Arztbriefen und die 1-Klick-Abrechnung möglich. E-DMP, DALE-UV, E-Hautkrebsscreening und die Übermittlung von LDT-Befunden vom Labor sind einige der weiteren Anwendungen über KV Connect. 800.000 bis eine Million Transaktionen liefen derzeit monatlich über KV Connect, so Volker Dentel von der KBV-Tochter KV Telematik zur Nutzung des selbst entwickelten Dienstes auf Anfrage.

Am häufigsten werde die BG-Anwendung DALE-UV genutzt, vor E-DMP und E-Arztbrief. Dazwischen komme bei laufender Quartalsabrechnung auch die 1-Klick-Abrechnung.

Dentel, der als Mitarbeiter der KV Telematik natürlich nicht neutral ist, hält es wie Gehlen für kritisch, „etwas wegzunehmen, das funktioniert, für etwas anderes, bei dem wir noch nicht wissen, wie es weitergeht“. Von der Betriebsgesellschaft der Telematikinfrastruktur, der gematik, war bis Redaktionsschluss keine Auskunft zu bekommen. (ger)

