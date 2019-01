Ärzte Zeitung online, 16.01.2019 1

Umfrage

Den deutschen Mittelstand treibt Cybersicherheit um

MÜNCHEN. Mittelständische Betriebe unterschätzen das Risiko, Opfer einer Hackerattacke zu werden, zeigt eine Forsa-Umfrage des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Knapp drei Viertel halten das Risiko von Cyberangriffen für hoch bis sehr hoch, beim Blick auf den eigenen Betrieb sinkt das Risikobewusstsein jedoch auf ein Drittel.

Cyberkriminellen sei es egal, wie groß das Unternehmen ist, „ihnen geht es um die Beute“, so Peter Graß, Sicherheitsexperte beim GDV. Ein Muster-Fragebogen deutscher Versicherer soll Unternehmen helfen, ihre Sicherheitsmaßnahmen auf den Prüfstand zu stellen. Auch global sind Firmen um Datensicherheit besorgt, einer Umfrage der Allianz in über 86 Ländern zufolge stehen Cyberrisiken mit an erster Stelle. (dab)

