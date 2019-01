Ärzte Zeitung online, 26.01.2019 1

Kongresshinweis

Fortbildungen und Ausstellung zu E-Health

FREIBURG. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) veranstaltet am 6. April 2019 im Haus der Ärzte das „eHealth Forum Freiburg“ mit Themen rund um die Digitalisierung in der ambulanten Versorgung. Das Programm ist speziell auf die Interessen der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten abgestimmt. Schwerpunkte sind 2019 das E-Health-Gesetz 2.0, die E-Gesundheitsakten der Krankenkassen sowie Best-practice Beispiele aus der Telemedizin.

Zusätzlich gibt es in diesem Jahr auf der Messe Freiburg, veranstaltet von „Baden-Württemberg: Connected e.V.“ (bwcon) mit der Freiburger Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM), am 24. und 25. Mai 2019 den Kongress „eHealth Europe“ zum Themenfeld „Digitale Technologien in der Gesundheitsversorgung“. Die Veranstaltung wendet sich übergreifend an Kliniken, Ärztinnen und Ärzte, Politik, Krankenkassen, Wirtschaft und Industrie im Gesundheitsbereich. Auch im Rahmen dieser Veranstaltung wird es am Samstag eine Weiterbildungsveranstaltung für Ärztinnen und Ärzte geben. (ger)

