Digital Health

Schnellere Regelversorgung im Blick

BERLIN. Telemedizin und Digitalisierung bieten Patienten viele Selbstmanagement-Optionen. Derzeit sind digitale Versorgungsangebote in Deutschland aber nur unzureichend in den Vergütungssystemen abgebildet, obwohl durch sie Behandlungsprozesse effizienter gestaltet und damit die Patientenversorgung verbessert werden können.

Acht Verbände der industriellen Gesundheitswirtschaft haben am Donnerstag in einem gemeinsamen Diskussionspapier Vorschläge für einen schnelleren Zugang digitaler Versorgungsangebote in die Regelversorgung unterbreitet. (maw)

