Hessen

E-Health-Kongress rückt praktische Seite der Digitalisierung in den Mittelpunkt

FRANKFURT/MAIN. Wie kann die Gesundheitsversorgung im digitalen Zeitalter konkret aussehen? Wie funktionieren digital gestützte Therapien zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen? Wie integriere ich Videosprechstunde, Telemedizin, Apps auf Rezept und Co in meinen Behandlungsalltag? Was bedeutet die digitale Transformation für die Praxis? All diese Fragen brennen niedergelassenen Haus- und Fachärzten, die ihre Praxen digital à jour halten wollen, auf den Nägeln.

Antworten im kompakten Format finden sie am 28. August beim sechsten E-Health-Kongress in Hessen in den Räumlichkeiten der Frankfurter IHK. Der Kongress steht unter der Schirmherrschaft des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration sowie des neuen Landesgesundheitsministers Kai Klose (Grüne).

Veranstaltet wird das bewährte Format von der Initiative Gesundheitswirtschaft Rhein-Main (GWRM) in Kooperation mit der IHK Hessen innovativ, Hessens Gesundheitsministerium sowie der Techniker Krankenkasse in Hessen.

Laut GWRM verfolgen die Veranstalter das Ziel, Hessen in puncto E-Health im Allgemeinen und Telemedizin im Speziellen zu einem bundesweiten Vorreiter werden zu lassen. Dementsprechend befinden sich auch viele namhafte Unternehmen unter den Fachausstellern. (maw)

Info und Anmeldung online unter: https://www.gesundheitswirtschaft-rhein-main.de/ehealth/ehealth-kongress-2019

