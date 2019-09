Ärzte Zeitung online, 27.09.2019 1

BAH

Grünes Rezept muss Teil des E-Rezeptes sein

BERLIN. Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) hat angesichts seiner Mitgliederversammlung in Berlin eines seiner dringendsten Anliegen in puncto E-Health in Erinnerung gerufen. Wichtig sei, dass Patienten weiterhin frei darüber entscheiden könnten, aus welchen Quellen sie ihre Arzneimittel beziehen. „Und: Das E-Rezept muss auch das Grüne Rezept einbeziehen“, ergänzte BAH-Vorstandsvorsitzender Jörg Wieczorek.

Denn das E-Rezept werde die Gesundheitslandschaft stark verändern. Dabei dürfe das Grüne Rezept nicht fehlen. Für die reibungslose Umsetzung des elektronischen Rezepts sei eine gute Zusammenarbeit aller Akteure unabdingbar, mahnte Wieczorek Teamgeist in der Gesundheitswirtschaft an. Das E-Rezept sei der nächste Meilenstein im Universum des digitalisierten Gesundheitswesens. (maw)

