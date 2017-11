Ärzte Zeitung online, 28.11.2017 1

Forschung

Crowdfunding für neuen HIV-Wirkstoffkandidaten

BERLIN. Virologen der Universität Erlangen wollen einen neuen HIV-Wirkstoff für austherapierte Patienten entwickeln und werben dazu Gelder auf der Crowdfunding-Plattform Aescuvest ein. 500.000 Euro sollen in den nächsten 12 Wochen zusammenkommen, die Mindesteinlage beträgt 250 Euro (www.aescuvest.de/immunologik). Investoren erhalten eine Basisverzinsung und würden an der Wertsteigerung des Unternehmens, der Immunologik GmbH, partizipieren. Finanziert werden soll die Produktion eines Deubiquitinase Inhibitiors ("IML-106") zu klinischen Prüfzwecken. DUB-Hemmer werden auch in der Krebsforschung diskutiert. Laut Immunologik sind diese Wirkstoffe bis dato aber noch nicht in Studien getestet worden. (cw)