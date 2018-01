Ärzte Zeitung online, 23.01.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Ambulante Zyto-Therapie

Klinik muss Umsatzsteuer rückerstatten

KÖLN. Kliniken müssen Privatpatienten zu Unrecht in Rechnung gestellte Umsatzsteuer erstatten. Und das auch dann, wenn sich die Steuerfreiheit der erbrachten Leistung erst nachträglich herausstellt. So entschied jetzt das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht (Az.: 4 U 69/17).

Ein privat Versicherter war in einer Klinik in Neumünster ambulant mit Zytostatika behandelt worden, die in der Klinikapotheke hergestellt wurden. Dafür zahlte er in den Jahren 2012 und 2013 zusammen fast 48.000 Euro. Darin waren über 7600 Euro Umsatzsteuer enthalten.

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs aus 2014 (Az.: V R 19/11) ist die Zytostatika-Abgabe zur ambulanten Behandlung auch in Kliniken von Umsatzsteuer befreit. Die Versicherung erstattete ihrem Kunden zwar die vollen Kosten, verlangte aber von der Klinik die Umsatzsteuer zurück. Die lehnte das ab.

Das Landgericht Kiel wies die Klage des PKV-Unternehmens ab, dessen Berufung vor dem OLG hatte dagegen Erfolg. Zwar seien beide Parteien davon ausgegangen, dass die Arzneimittel umsatzsteuerpflichtig waren, heißt es in dem Urteil. Da sich diese Vertragsgrundlage aber als falsch herausstellte, konnte der Patient eine Anpassung verlangen. Dem stehe nicht entgegen, dass beide Seiten den Vertrag bereits vollständig erfüllt hatten.

Die Richter weisen darauf hin, dass ja die Klinik die Umsatzsteuer vom Fiskus zurückholen kann. Der Patient jedenfalls könne die unnötigerweise gezahlte Steuer dort nicht zurückfordern. "Das Urteil könnte auch für andere Fälle interessant sein, weil einzelne Krankenhäuser immer wieder fälschlicherweise Umsatzsteuer auf Zytostatika-Leistungen erheben", kommentiert der PKV-Verband.

Da das OLG Revision zugelassen hat, werde wohl der Bundesgerichtshof das letzte Wort sprechen. (iss)