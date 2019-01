Ärzte Zeitung online, 11.01.2019 1

Deutsche Börse ist Krisengewinner

Vor allem dank des volatilen Aktienmarkts, aber auch wegen guter Umsätze bei Anleihen und Edelmetallen, verzeichnete die Deutsche Börse 2018 das höchste Handelsvolumen seit dem Finanzkrisenjahr 2008. So erhöhten die heftigen Kursschwankungen den Orderbuchumsatz am Kassamarkt vergangenes Jahr um 17 Prozent auf 1,72 Billionen Euro. Anteilseigner können sich daher auf die Veröffentlichung der Q4-Daten am 13. Februar freuen.

Wir gehen davon aus, dass CEO Theodor Weimer bei den bereinigten Nettoerlösen ein prozentual zweistelliges Plus melden und damit an das gute Q3 anknüpfen wird. Positiv zudem: Unter die Insider-Affäre des Ende 2017 ausgeschiedenen Ex-CEO Carsten Kengeter haben die Hessen noch vor dem Jahreswechsel einen Schlussstrich gezogen und eine Geldbuße von 10,5 Millionen Euro akzeptiert.

Die Aktie (DE0005810055) entzog sich der Marktschwäche nicht komplett, behauptete sich aber stabil über der Unterstützung bei 100 Euro. Mit Blick auf das erwartet gute Q4 und die Fundamentalbewertung (KGV: 17, Dividendenrendite: 2,3 Porzent) bleibt das Papier aussichtsreich. Wir raten daher weiter zum Kauf der Deutschen Börse. Mit Stopp bei 86 Euro absichern.

