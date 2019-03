Ärzte Zeitung online, 04.03.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



MLP

Mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn

WIESLOCH. Der auf Heilberufler spezialisierte Finanz- und Vermögensberater MLP konnte 2018 erneut eine gute Geschäftsentwicklung verzeichnen. Mit Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 46,4 Millionen Euro wurde die zu Jahresbeginn abgegebene Prognose punktgenau erreicht.

Der Gruppenumsatz nahm um sechs Prozent auf 666 Millionen Euro zu; während die Einnahmen aus Vermittlungsprovisionen um sechs Prozent auf 625 Millionen Euro stiegen, waren im Zinsgeschäft erneut Einbußen zu verkraften (-9,0 Prozent auf 17,3 Millionen Euro). Der Konzernüberschuss verbesserte sich um 24 Prozent auf 34,5 Millionen Euro.

Insbesondere die in den vergangenen Jahren neu gestarteten oder ausgebauten Geschäfte wie Immobilienvermittlung, Sachversicherung und Vermögensmanagement hätten die in sie gesetzten Wachstumserwartungen erfülllt. „Der Proof of Concept für unsere Strategie, die Umsatzbasis systematisch zu verbreitern und MLP unabhängiger von kurzfristigen Markteinflüssen zu machen, ist erbracht“, freut sich Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Schroeder-Wildberg.

Zu Ende 2018 zählte MLP nach eigenen Angaben 541.200 Familienkunden (+1,0 Prozent) und 20.900 Firmenkunden (ebenfalls +1,0 Prozent). Die Anzahl der Kundenberater sei erstmals seit 2007 und gegen den allgemeinen Markttrend gestiegen, um zwei Prozent auf 1928 Mitarbeiter.

Die Aktionäre des börsennotierten Finanzdienstleisters sollen 20 Cent je Aktie erhalten, damit bleibt die Dividende auf Vorjahresniveau und mit einem Ausschüttungsvolumen von 63 Prozent des Konzernergebnisses auch „im angekündigten Rahmen“, wie es heißt. Der Ausblick für 2019: Trotz „weiterhin hoher Zukunftsinvestitionen“ werde mit einer „leichten“ EBIT-Zunahme gerechnet. (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich