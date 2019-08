Ärzte Zeitung online, 24.08.2019 1

Platow-Empfehlung

Bauer bleibt operativ auf Kurs

Bis auf 24 Euro ging der Titel des Bau- und Maschinenbauunternehmens Bauer AG im Juli hoch. Trübere Konjunkturaussichten ließen den Wert danach unter 20,00 Euro abrutschen.

Auch ordentliche Halbjahreszahlen halfen dem Papier nicht auf die Sprünge: Bei einer um fünf Prozent auf 832 Millionen Euro erhöhten Gesamtleistung lag das EBIT mit 35,3 Millionen Euro 4,0 Prozent über Vorjahr. Damit befinden sich die Schrobenhausener auf gutem Weg zu den Jahreszielen (Umsatz: 1,7 Milliarden, EBIT 95 Millionen), die CEO Michael Stomberg zur Halbzeit bestätigte.

Das Haar in der Suppe war das Ergebnis nach Steuern. Zinssicherungsgeschäfte belasteten mit rund zehn Millionen Euro, was zu einem Verlust von 0,4 Millionen führte. Trotzdem will Stomberg 2019 den Gewinn deutlich über den Vorjahreswert (24 Millionen) heben.

Angesichts des um 3,7 Prozent erhöhten Auftragsbestandes von 1,7 Milliarden Euro erscheint das realistisch. Fundamental bleibt die Aktie (DE0005168108) mit einem Buchwert um 25 Euro und einem günstigen 2020er-KGV von 9 attraktiv. Charttechnisch sollte die Unterstützung bei 20,00 Euro halten und den Wendepunkt darstellen. Bauer ist daher ein Kauf, Stopp bei 15,80 Euro.

