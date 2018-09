Chefsache Cyber-Sicherheit

was schätzen Sie, wer sich auf dem Cyper-Terrain besser auskennt? Der Chef?

Es gibt sehr wohl die gut informierten Kolleginnen und Kollegen, die z.B. wissen, welche Security-Software in Ihrer Praxis zum Einsatz kommt. Meist ist das aber nicht der Fall.

Die Varianten der TI-Anbindung, wie sie uns die Gematik vorschlägt, haben mich mehr als unsicher gemacht. Das Grundprinzip, Internet und Praxissoftware kosequent zu trennen wird durchlöchert. Und wir wissen, daß es sehr oft die Chefs sind, die parallel mal eben ihre elektronische Post anschauen.

Gut. Wirklich sensible Daten haben wir keine, sollten sich nicht zufällig prominente Patienten in unserer Kartei befinden. Aber die Gefahr der Blockade des Zugriffs und des Lösegelds, um sie wieder zu entfernen, die ist real.

Praxissoftware ist Praxissoftware. Es kann nicht genügend darauf hingewiesen werden, daß man dies Praxissoftware in einem geschlossenen Netz (nicht WLAN, sondern LAN ohne Außenkontakt arbeiten läßt.

Das hat Konsequenzen, über die uns die EU-DSGVO dankbarer Weise erst die Augen geöffnet hat: Meines Wissens liegt der Bundesdatenschutzbeauftragtren immer noch keine rechtsverbindliche Risikobewertung seitens der Gematik vor - und trotzdem sollen wir dem TI-Anschluß zustimmen?

Sie sehen, Ihr Kommentar greift weiter, viel weiter sogar.

Ihr

Karlheinz Bayer

