Ärzte Zeitung online, 05.07.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Uniklinikum Leipzig

Gute Zahlen, personelle Wechsel

.Das Universitätsklinikum Leipzig hat das vergangene Jahr mit einem Überschuss von 3,5 Millionen Euro abgeschlossen.

LEIPZIG. Das Universitätsklinikum Leipzig hat das vergangene Jahr mit einem Überschuss von 3,5 Millionen Euro abgeschlossen. Wie das Klinikum mitteilte, lag der Überschuss im Jahr 2017 noch bei 1,6 Millionen Euro. Der Gesamtumsatz sei im Jahresvergleich um 35 Millionen Euro auf 456 Millionen Euro gestiegen.

Die Zahl der stationären Fälle erhöhte sich leicht um 836 auf 56.591, die der durchschnittlichen Anzahl der Mitarbeiter um 159 auf 3605, womit Vollzeitäquivalente gemeint sind. Bei den Hochschulambulanzen wurden im vergangenen Jahr 194.709 Fälle registriert, das waren 4755 mehr als 2017.

Der kommissarische Vorstand Professor Michael Stumvoll kündigte an, dass es in den kommenden Jahren an den Spitzen von Instituten und Kliniken zu einem „weitreichenden personellen Wechsel“ kommen werde, weil Professoren in vielen Fällen jetzt das Ruhestandsalter erreichten. Bis 2025 sollen innerhalb von zehn Jahren mehr als 20 Berufungen erfolgt sein. (sve)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich