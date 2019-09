Ärzte Zeitung online, 12.09.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Lernkonzept

Pflege-Wissen auffrischen in einer Minute

DORTMUND. Pflege-Fortbildung im Miniaturformat: Das Klinikum Dortmund setzt auf Plakate, auf denen Pflegekräfte in kurzer Zeit ihr Wissen zu einem Thema auffrischen können. Nach dem Konzept des „One Minute Wonder“ werden die Plakate dort platziert, wo die Pflegenden warten müssen, beispielsweise an der Maschine für eine Blutgasanalyse.

Die Plakate sind so gestaltet, dass die Leser wichtige Inhalte zu einem Thema innerhalb von einer Minute erfassen können. Im Klinikum Dortmund werden auf diese Weise Fakten zu Themen wie Dekubitus oder Propofol präsentiert, die Poster werden im Haus selbst erstellt. „Die Kosten für die Aktion sind gering, der Nutzen hingegen groß“, sagt Thomas Polok, Leiter der Intensivstation C22 in dem Haus. „Die Kollegen lernen so unterschwellig und innerhalb kurzer Zeit Fakten zu vielen verschiedenen Themen.“ Die Resonanz der Pflegekräfte auf das neue Angebot ist nach Angaben der Klinik positiv.

Die Idee zu „One Minute Wonder“ stammt aus Großbritannien, in Deutschland kommt sie im Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen in Bad Oeynhausen schon länger zum Einsatz. (iss)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich