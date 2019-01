Ärzte Zeitung online, 25.01.2019 1

Medizin 2019

medatixx präsentiert Neuerungen

STUTTGART. Bei der am Freitag startenden Messe Medizin 2019 mit angeschlossenem Ärztekongress in Stuttgart präsentiert der Praxis-IT-Anbieter medatixx unter anderem ein neues integriertes Aufgabenmanagement ohne Zusatzkosten in der Basisversion der gleichnamigen Software. Laut Mitteilung des Unternehmens lassen sich Patienten, Karteikarteneinträge wie Anamnesen, Therapien und Befunde oder etwa Laborberichte mit einer Aufgabe verknüpfen, etwa mit der Befundkontrolle.

Geht ein Laborbericht mit atypischen Werten ein, erstelle die Mitarbeiterin eine Aufgabe für den Arzt und verknüpfe Patienten und Laborbericht mit der Aufgabe. Der Arzt rufe dann aus der Aufgabe heraus per Mausklick den Laborbericht auf. Auch das Hinterlegen von Checklisten ist möglich – so wird die Aufgabe in einzelne Schritte gegliedert.

Nicht zuletzt gewähre medatixx einen ersten Einblick in eine neu entwickelte Praxismanagementsoftware, die Praxisteams beim Planen und Erledigen der kaufmännisch-organisatorischen Aufgaben der Arztpraxis helfen soll. Die Software biete eine ganzheitliche Datenbasis für die Steuerung der Arztpraxis und bilde ein strukturiertes Fundament für Geschäftsprozesse. Damit könnten Geschäftsbeziehungen der Praxis zu Anbietern oder Lieferanten gemanagt werden: von den angemieteten Räumen über Elektrik und Medizintechnikgeräte bis zu Softwareanbietern. (ger)

