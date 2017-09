Ärzte Zeitung online, 06.09.2017 1

Hamburger Ärztehaus

Nach sechs Jahren alles paletti

HAMBURG. Die KV Hamburg hat das neue Hamburger Ärztehaus eingeweiht. Das 40 Millionen Euro teure Gebäude wird allein aus Beiträgen der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten bezahlt. Der achtstöckige Neubau mit fast 19000 Quadratmetern Fläche am angestammten Platz in der Humboldtstraße ersetzt das frühere Gebäude, das modernen Standards nicht mehr entsprach. Es war 1974 gebaut und 2014 abgerissen worden. Der Neubau bietet Büroplätze für 365 Mitarbeiter und ist bereits bezogen. Von der Planung bis zum Einzug vergingen rund sechs Jahre, in denen die KV auch Auseinandersetzungen mit Architekten und Baufirmen ausfechten musste. Während der Bauphase war die KV in einem Interimsdomizil untergebracht. (di)