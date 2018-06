Ärzte Zeitung online, 15.06.2018 1

Rheumatoide Arthritis

Rheuma-Innovationsfondsprojekt VERhO startet im Juli

NEU-ISENBURG. Die Untersuchung verschiedener Arten der Deeskalation von Biologika bei Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA) ist das Ziel des Innovationsfondsprojekts VERhO, an dem der Berufsverband Deutscher Rheumatologen beteiligt ist. Ab 1. Juli können Rheumatologen Patienten in VERhO (VErsorgung von Menschen mit RHeuma Optimieren) einschreiben. Gedacht ist das Projekt für Rheuma-Patienten über 17 Jahren, die unter Biologika seit mindestens sechs Monaten in stabiler Remission sind.

15 Krankenkassen nehmen nach Angaben des BDRh teil, darunter die TK und die DAK. Rheumatologen, die im TK-BDRh-Arzneimittelvertrag eingeschrieben sind, können teilnehmen. Sie können unter anderem eine Betreuungspauschale von 63 Euro sowie eine Pauschale für Notfalltermine in Höhe von 105 Euro (maximal einmal im Kalenderjahr) abrechnen.Zusätzlich werden auch Einzelleistungen wie ein Vorbereitungstermin (131,25 Euro) abgerechnet werden. Die erforderliche Abrechnungssoftware ist nach Angaben des BDRh kostenlos. Patienten können außerdem eine kostenfreie App nutzen. (ger)

