Ärzte Zeitung online, 04.03.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Asthma-DMP

Rechtzeitige Dokumentation angemahnt

BERLIN. Die KBV empfiehlt niedergelassenen Ärzten, die notwendigen Dokumentationen für Patienten, die am DMP Asthma teilnehmen, noch in diesem Monat abzuschließen. Denn zum 1. April werde die Dokumentationssoftware für das Asthma-DMP geändert.

Anlass für das Software-Update sei die Aktualisierung des DMP, die der Gemeinsame Bundesausschuss 2017 beschlossen hatte. Demnach können sich künftig auch Kinder unter fünf Jahren einschreiben lassen. Die DMP-Änderung werde jetzt in den Praxen umgesetzt. Nach dem Quartalswechsel sollte das System jedoch in der Lage sein, die korrekte Software-Version auszuwählen, falls ein Arzt dennoch für das vorherige Quartal dokumentieren wolle, so die Vorgaben der KBV. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich