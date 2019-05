Ärzte Zeitung online, 28.05.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



TSVG für Praxismanager

Praxistipps für niedergelassene Vertragsärzte

BERLIN. Das seit 11. Mai geltende Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) hat wesentliche Auswirkungen auf die Arbeit niedergelassener Vertragsärzte. Was diese wissen müssen und was sich konkret in der Praxis ändert, hat der NAV-Virchow-Bund in einer Praxisinfo zusammengestellt.

Darin sind nicht nur die wichtigsten Änderungen versammelt, sondern werden auch häufige Fragen beantwortet wie: Erhalten Ärzte tatsächlich mehr Honorar? Wie ändert sich die Abrechnung? Was können Ärzte tun, die keine 25 Sprechstunden anbieten können oder möchten? Steigt das Regressrisiko?

Da viele Gesetzesdetails noch ausgearbeitet werden, wird die Praxisinfo weiter aktualisiert, so der NAV-Virchow-Bund. Das Dokument sei Teil der Rechtsberatung für Mitglieder, die das PDF kostenlos im Internet unter www.nav-virchowbund.de/tsvg herunterladen können. (dab)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich