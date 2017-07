Ärzte Zeitung online, 28.07.2017 1

Brand in Psychiatrie

Patient nach Flucht festgenommen

KASSEL. Nach dem Brand im Ludwig-Noll-Krankenhaus in Kassel in der Nacht zum Freitag steht die Brandursache noch nicht fest. Polizeiangaben zufolge steht ein 49-Jähriger im dringenden Tatverdacht, sein Bett in dem psychiatrischen Krankenhaus selbst in Brand gesteckt zu haben.

Durch die Rauchentwicklung erlitten drei Mitarbeiter des Krankenhauses eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden in ein Kasseler Krankenhaus transportiert.

Der Patient, der mit Beschluss in der Klinik untergebracht war, floh zunächst, konnte später aber wieder festgenommen werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei nach einer ersten Schätzung auf rund 10.000 Euro. (maw)

