AMNOG

Wasem steht Schiedsstelle weiterhin vor

BERLIN. Der Gesundheitsökonom Professor Jürgen Wasem bleibt unparteiischer Vorsitzender der AMNOG-Schiedsstelle. Dieses Gremium tritt dann in Aktion, wenn sich der Hersteller eines neuen Arzneimittels und der GKV-Spitzenverband nicht über den Erstattungspreis im Anschluss an die frühe Nutzenbewertung einigen können. Die Verlängerung der Amtszeit ist bis Ende Juni 2019 begrenzt. Grund dafür ist, dass der Posten des Vorsitzenden erneut per Losverfahren festgelegt werden musste, da sich Herstellerverbände und GKV-Spitzenverband nicht über die Personalie einigen konnten. Erster Stellvertreter von Wasem ist Dr. Herbert Rische. Weitere Stellvertreter sind Dr. Leonhard Hansen und Wolfgang Kaesbach. (fst)

