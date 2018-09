Ärzte Zeitung online, 06.09.2018 1

Patient vs. Zahnarzt

Rechtsstreit um 34.000 Euro hohe Arztrechnung

Der Bundesgerichtshof verhandelt einen Fall, in der eine Patientin gegen ihren Arzt vorgeht. Es geht um die Kosten einer Zahnarztbehandlung in Höhe von 34.000 Euro.

VERDEN/KARLSRUHE. Eine Patientin und ihr Zahnarzt streiten seit Jahren um die Kosten für eine - aus Sicht der Patientin misslungene - Behandlung. Nun landet der Fall vor dem Bundesgerichtshof (BGH).

Die Frau sollte bei einer Gebisssanierung acht Zahnimplantate in einer Sitzung erhalten. Die Operation bei einem Zahnarzt im Raum Verden im Jahr 2010 ging aus ihrer Sicht aber komplett schief – die Patientin brach die Behandlung ab.

Neben medizinischen Problemen blieb der Streit um die Zahnarztrechnung in Höhe von mehr als 34.000 Euro, über den der BGH am Donnerstag in Karlsruhe verhandelt (Az.: III ZR 294/16).

Das Oberlandesgericht Celle hatte die Patientin 2016 zur Zahlung einer Teilsumme in Höhe von fast 17.000 Euro verurteilt.

Dem Urteil zufolge war entgegen der Patientenauffassung ein wirksamer Behandlungsvertrag zustande gekommen. Es seien aber zugesicherte Leistungen nicht erbracht und andere zu Unrecht in Rechnung gestellt worden. (dpa)

