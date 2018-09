Ärzte Zeitung online, 13.09.2018 1

Wirtschaftsverbände zu schlechter Luft

Mehr Tonnen, weniger Diesel!

FRANKFURT/MAIN. In die Diskussion um die Reduzierung der Luftverschmutzung kommt Bewegung. Am Mittwoch veröffentlichte die "Initiative Verkehrsentlastung", ein Bündnis von 17 Wirtschaftsverbänden, das gemeinsame Positionspapier "Logistik-Engpässe bekämpfen – zulässiges LKW-Gesamtgewicht angleichen". Darin setzt sie sich für eine Angleichung des zulässigen Gesamtgewichts bei Lastkraftwagen von 40 auf 44 Tonnen ein, wie es bereits im Kombinierten Verkehr möglich ist.

Insgesamt könnten sich so mehrere Millionen LKW-Fahrten jährlich einsparen lassen – und damit auch der Dieselausstoß minimiert werden. Erst am Dienstag hatte der Europäische Rechnungshof die weiter teils miese Luft in der EU moniert. (maw)

