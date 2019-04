Ärzte Zeitung online, 04.04.2019 1

BGH-Urteil

Sportlehrer müssen Erste Hilfe können

Der Bundesgerichtshof betont in einem aktuellen Urteil die Erste-Hilfe-Pflicht für Lehrer im Sportunterricht. Sportlehrern obliege hier eine entsprechende Amtspflicht, erforderliche und zumutbare Erste-Hilfe-Maßnahmen rechtzeitig durchzuführen.

Sport mit Kindern – für Lehrer mit einer besonderen Verantwortung verknüpft, wenn es zu einem Unfall kommt. © highwaystarz / stock.adobe.com

KARLSRUHE. Zumindest Sportlehrer müssen eine aktuelle Ausbildung in Erster Hilfe haben. Das hat am Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe gefordert. Danach können sich Sportlehrer nicht auf das Haftungsprivileg für spontane Amateurhelfer berufen. Allerdings bleiben verunfallte Schüler in der Beweispflicht für gesundheitliche Schäden.

Verhandelt hat der BGH den Fall eines Schülers, der im Sportunterricht bewusstlos wurde. Der seinerzeit 18-jährige Schüler hatte im Januar 2013 im Sportunterricht das Aufwärmtraining abgebrochen und war zusammengesunken. Acht Minuten nach einem Notruf der Sportlehrerin traf der Notarzt ein, der sofort die Wiederbelebung begann.

Der Kläger erlitt einen Hirnschaden durch Sauerstoffmangel, dessen genaue Ursache bislang aber ungeklärt ist. Heute ist er zu 100 Prozent schwerbehindert. Er meint, die Lehrerin hätte sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen beginnen müssen. Vom Land Hessen als Dienstherr der Lehrerin verlangt er eine halbe Million Euro Schmerzensgeld, Schadenersatz und eine monatliche Rente.

Der BGH betonte nun, dass Sportlehrer mit Notfällen rechnen müssen. Sie könnten sich daher nicht auf das Haftungsprivileg für Ersthelfer berufen und müssten auch schon bei leichter Fahrlässigkeit haften. Anders als bei Ärzten gebe es aber keine Beweislastumkehr zugunsten der Schüler.

Im Streitfall soll daher nun das Oberlandesgericht Frankfurt am Main ein Gutachten einholen, wann es zum Herzstillstand kam. Davon hängt ab, ob etwa eine Herzdruckmassage durch die Lehrerin als erste Hilfe-Maßnahme vielleicht die gesundheitlichen Schäden noch hätte abwenden oder zumindest minimieren können. (mwo)

Az.: III ZR 35/18

