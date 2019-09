Ärzte Zeitung online, 13.09.2019 1

Rheinland-Pfalz

Ärzte-Resolution gegen TSVG

MAINZ. „Das TSVG gefährdet die haus- und fachärztliche sowie die psychotherapeutische Versorgung“, beginnt eine Resolution der Vertreterversammlung der KV Rheinland-Pfalz, die am Mittwoch einstimmig von den Ärzten und Psychotherapeuten in der VV beschlossen wurde.

Durch den vermehrten Verwaltungsaufwand würden nur zusätzliche Ressourcen in den Praxen verschwendet. Mit der „Flut“ der neuen Gesetze des Spahn-Ressorts, in dieser Legislatur bisher 18, würden die Arztpraxen noch mehr überrollt und in der Patientenbehandlung behindert.

Die ständigen staatlichen Eingriffe und Gängelung der Ärzteschaft müssten aufhören, fordern die Ärzte und Psychotherapeuten. (ato)

