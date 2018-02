Ärzte Zeitung online, 13.02.2018 1

US-Anbieter startet Kurierdienst für Apotheken

MELO PARK, CA. Der kalifornische Lieferdienstleister Deliv steigt in den heimischen Pharmamarkt ein. Mit dem neuen Service "Deliv Rx" sollen US-Apotheken ihren Kunden verschreibungspflichtige Arzneimittel noch am Tag der Rezeptausstellung schicken lassen können. Das Angebot richte sich an Onlineapotheken, Einzelhändler oder Apothekenketten wie etwa Walgreens oder Kay Pharmacy.

2017 hätten US-Bürger für 360 Milliarden Dollar Rx-Medikamente bezogen, heißt es. Bis 2021 erwarte man, dass sich der Rx-Markt auf 610 Milliarden Dollar nahezu verdoppelt. Die Auslieferung rezeptpflichtiger Medikamente sei die "nächste große Herausforderung im Geschäft mit der taggleichen Lieferung", ließ Deliv-CEO Daphne Carmeli verlauten.

An dem 2012 gegründeten, in Menlo Park ansässigen Express-Kurier ist unter anderem UPS beteiligt. (cw)