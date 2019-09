Ärzte Zeitung online, 19.09.2019 1

Heilmittelrichtlinie

GBA beschließt Vereinfachungen für Ärzte ab 2020

Außerhalb oder innerhalb des Regelfalls, Ärger um das behandlungsfreie Intervall: Nach dem Beschluss des GBA zur Heilmittelrichtlinie können Ärzte einige Erleichterungen im Praxisalltag erwarten. Allerdings erst 2020.

BERLIN. Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) hat am Donnerstag in Berlin die Überarbeitung der Heilmittelrichtlinie und die Neufassung des Heilmittelkatalogs beschlossen. Ziel dieser umfassenden Reform sei, das Verordnungsverfahren deutlich zu vereinfachen, um die betroffenen Leistungserbringer zu entlasten. Zusätzlich seien die maßgeblichen Änderungen im Bereich der Heilmittelversorgung, die das im Mai 2019 in Kraft getretene Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) vorsieht, mit dem Beschluss umgesetzt worden, heißt es in einer Pressemitteilung des GBA.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen laut GBA die Abschaffung der Unterscheidung zwischen Verordnungen innerhalb oder außerhalb des Regelfalls und damit auch der Wegfall des Genehmigungsverfahrens bei Verordnungen außerhalb des Regelfalls, die Einführung einer orientierenden Behandlungsmenge, sowie Regelungen zur sogenannten „Blankoverordnung“. Darüber hinaus werde die Struktur und Darstellungsform des Heilmittelkatalogs stark vereinfacht.

Kaum noch zu überblickende Vorgaben

„Wir versprechen uns eine spürbare Entlastung in den Arztpraxen“, kommentiert KBV-Vorstandsvize Dr. Stephan Hofmeister laut Mitteilung. Die KBV habe das Beratungsverfahren zur Überarbeitung der Heilmittel-Richtlinie inklusive Heilmittel-Katalog im GBA angestoßen. Die Vorgaben, die seit der Neufassung der Richtlinie im Jahr 2001 zu bewältigen sind, seien kaum noch zu überblicken.

Vor allem die komplizierte Regelfallsystematik und die aufwändige und trotzdem unsichere Bemessung der „behandlungsfreien Intervalle“ seien ab Oktober 2020 Geschichte. Sie würden von einfachen und klaren Regelungen abgelöst. Auch der Heilmittel-Katalog wird überschaubarer.

Zur weiteren Vereinfachung solle es ab Oktober 2020 nur noch ein Verordnungsformular für alle Heilmittel geben statt wie bisher drei verschiedene. Diese Änderung ist allerdings noch nicht beschlossen. Vielmehr müssen sie jetzt in Verhandlungen zwischen KBV und GKV-Spitzenverband bis Ende 2019 abgestimmt werden.

Weniger Änderungswünsche

Vorteile solle es auch für Patienten und Heilmittelerbringer geben. So könne eine Heilmittelbehandlung künftig bis zu 28 Tage statt 14 Tage nach Verordnungsdatum begonnen werden. Dies könnte auch Vertragsärzten zugute kommen, da dann weniger nachträgliche Änderungswünsche des Verordnungsdatums von Patienten und Heilmittelerbringern erforderlich sein sollten.

Einige Änderungen im Kurzüberblick:

Ein neuer Verordnungsfall entsteht dann, wenn das Datum der letzten Verordnung sechs Monate oder länger zurückliegt. Es muss nicht mehr auf das behandlungsfreie Intervall geachtet werden.

entsteht dann, wenn das Datum der letzten Verordnung sechs Monate oder länger zurückliegt. Es muss nicht mehr auf das behandlungsfreie Intervall geachtet werden. Kein Genehmigungsverfahren: Mit dem Wegfall der Verordnung außerhalb des Regelfalls entfällt das entsprechende Genehmigungsverfahren, das einige Krankenkassen bisher verlangen.

Mit dem Wegfall der Verordnung außerhalb des Regelfalls entfällt das entsprechende Genehmigungsverfahren, das einige Krankenkassen bisher verlangen. Schlucktherapie kann in Zukunft als eigenes Heilmittel verordnet werden. Bislang ist sie in die Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie integriert.

kann in Zukunft als eigenes Heilmittel verordnet werden. Bislang ist sie in die Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie integriert. Der Heilmittel-Katalog wird übersichtlicher, unter anderem, weil die Anzahl der Diagnosegruppen im Bereich Physiotherapie von 22 auf 13

wird übersichtlicher, unter anderem, weil die Anzahl der Diagnosegruppen im Bereich Physiotherapie von 22 auf 13 Der Verordnungsfall ist in Zukunft immer arztbezogen. Ärzte müssen dann nicht mehr die Verordnungsmengen anderer Ärzte berücksichtigen.

ist in Zukunft immer arztbezogen. Ärzte müssen dann nicht mehr die Verordnungsmengen anderer Ärzte berücksichtigen. Die Frequenzempfehlungen des Heilmittel-Katalogs sollen einheitlich als Frequenzspannen hinterlegt werden, zum Beispiel „1-3 x wöchentlich“. Dadurch, so wird erwartet, könnten viele Abstimmungen zwischen Ärzten und Heilmittelerbringern wegfallen.

BMG muss noch genehmigen

Zufrieden äußerten sich auch Vertreter des GBA: Das Ziel, möglichst schnell zum Inkrafttreten des TSVG Regelungen vorzulegen, „haben wir mit der heutigen Beschlussfassung erreicht“, wird Dr. Monika Lelgemann, unparteiisches Mitglied und Vorsitzende des Unterausschusses Veranlasste Leistungen, in der Pressemitteilung zitiert. Wenn das Bundesgesundheitsministerium die beschlossene Richtlinie nicht beanstandet, wird sie zum 1. Oktober des kommenden Jahres in Kraft treten. (ger)

Einen einordnenden Überblick über die Änderungen der Heilmittelrichtlinie finden Sie auf der Website der KBV.

