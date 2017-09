Ärzte Zeitung online, 04.09.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Pharma

Claudio Albrecht soll Stada leiten

BAD VILBEL. Bei der Stada AG bahnt sich erneut ein Führungswechsel an. Die neuen Mehrheitseigner Bain Capital und Cinven kündigten am Freitag an, Claudio Albrecht für den Vorstandsvorsitz und Mark Keatly als Finanzvorstand zu nominieren. Über die Berufung werde der Aufsichtsrat entscheiden, sobald dessen neue Mitglieder gerichtlich bestellt sind.

Albrecht ist ausgewiesener Generikaexperte. Er leitete unter anderem die Geschäfte der Generikahersteller Actavis und Ratiopharm. Keatley war bis 2012 Finanzvorstand von Actavis. Zuletzt waren Albrecht und Keatly für das Beratungsunternehmen Prock & Partners tätig und begleiteten den Angaben zufolge Bain und Cinven bei der Unternehmensanalyse vor der Stada-Übernahme. (cw)