Ärzte Zeitung online, 24.01.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Bilanz

Janssen legt 2018 zweistellig zu

NEW BRUNSWICK. Der Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson hat 2018 mit plus sieben Prozent (auf insgesamt 81,6 Milliarden Dollar) ein solides Erlöswachstum erzielt. Vor Steuern nahm der Gewinn mit 18 Milliarden Dollar um knapp zwei Prozent zu. Für das Nettoergebnis (15,3 Mrd. Dollar) ist wegen einer hohen Steuer-Sonderzahlung in 2017 kein aussagekräftiger Vorjahresvergleich möglich.

Im Pharmageschäft („Janssen“) kletterten die Verkäufe um 12 Prozent auf 41 Milliarden Dollar. Die Consumer-Sparte war von Kosten für einen Rechtsstreit um Risiken eines Babypuders belastet; hier wurden 13,9 Milliarden Dollar eingespielt (+1,8 Prozent). Die MedTech-Sparte brachte 27 Milliarden Dollar (+1,5 Prozent). (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich