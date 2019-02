Ärzte Zeitung online, 15.02.2019 1

Sanicare

Inhaber dementiert Verkauf

BAD LAER. Der Inhaber der Versandapotheke Sanicare, Christoph Bertram, dementiert Meldungen, wonach seine Apotheke an den britischen Finanzinvestor Marcol verkauft worden sei, der zudem beabsichtige, den Unternehmenssitz in die Niederlande zu verlegen. „Ich habe Sanicare nicht verkauft, so dass es auch keinen Käufer gibt, der einen Umzug nach Holland plant“, ließ Bertram verlauten. Auch liefen „aktuell keine Verhandlungen zwischen Marcol und mir“.

Der Branchendienst „Apotheke adhoc“ hatte am Mittwoch den Verkauf der Versandapotheke gemeldet. Allerdings sei er, „anders als in dem Artikel erwähnt“, nicht vorab um eine Stellungnahme gebeten worden, versichert Bertram. (cw)

