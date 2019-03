Ärzte Zeitung online, 29.03.2019 1

Strahlentherapie

Carl-Thiem-Klinikum investiert in Linearbeschleuniger

COTTBUS. Am Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum (CTK) gehen demnächst zwei neue Linearbeschleuniger für die Strahlentherapie in den Probebetrieb. 10,5 Millionen Euro hat das Klinikum in die Geräte investiert. Die Strahlentherapie wird derzeit bei laufendem Betrieb komplett modernisiert.

Im Herbst soll die neue Abteilung neben der bisherigen eröffnen. Chefarzt Dr. Gunter Ziegenhardt ist überzeugt, dass die hochmodernen Geräte „eine präzisere und schonendere Strahlenbehandlung ermöglichen werden“.

Die Krebstherapie ist einer der Schwerpunkte des zweitgrößten kommunalen Klinikums im Land Brandenburg. Derzeit werden täglich rund 80 Patienten mit den beiden vorhandenen Linearbeschleunigern bestrahlt. (ami)

