Ärzte Zeitung online, 15.06.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Aktie

VW will Traton an die Börse schicken

WOLFSBURG/MÜNCHEN. Hatte der Volkswagen-Konzern den Börsengang seiner LKW-Tochter Traton im März noch auf Eis gelegt, so soll er nun am 28. Juni erfolgen.

Bei dem Börsengang peilt VW eine Gesamtbewertung der Sparte zwischen 13,5 Milliarden und 16,5 Milliarden Euro an, heißt es in einer Konzernmitteilung am Freitag.

Zunächst sollen aber erst 10,0 bis 11,5 Prozent Tratons in den Streubesitz wandern. Damit würde das Going Public VW zwischen 1,55 und 1,9 Milliarden Euro einbringen. Die Preisspanne wurde auf 27 bis 33 Euro je Aktie festgelegt. Die Angebotsfrist soll am 27. Juni enden.

Das Vorhaben ist ein wichtiger Baustein in den Plänen des Konzernchefs Herbert Diess, der den Börsenwert von VW steigern will. (dpa)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich