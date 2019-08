Ärzte Zeitung online, 15.08.2019 1

Unternehmen

Grünenthal baut in Aachen 200 Stellen ab

AACHEN. Die Geschäftsführung des Pharma-Mittelständlers Grünenthal hat sich mit dem Betriebsrat auf den Abbau von 200 Vollzeitstellen am Stammsitz Aachen geeinigt. Danach sollen 191 Stellen in Forschung und Entwicklung wegfallen sowie weitere zehn Stellen in der Verwaltung.

Es sei geplant, heißt es, den Personalabbau durch interne Versetzungen, Altersteilzeit sowie ein Freiwilligenprogramm umzusetzen; betriebsbedingte Kündigungen sollten „möglichst vermieden werden“. Grund für den Stellenabbau ist eine Neuausrichtung der Forschung. Das Unternehmen will seinen F&E-Fokus „Schmerzen“ stärker fokussieren sowie sich auch auf dem Gebiet der Zell- und Gentherapien engagieren. Jedoch seien Entwicklungsprojekte künftig „noch stärker“ mit Hilfe externer Partner zu realisieren. (cw)

