Nutri-Score

Iglo prescht in weiteren Ländern vor

HAMBURG. In der gesamteuropäischen Debatte um geeignete Nährwertkennzeichnungssysteme für Lebensmittel will der Hamburger Tiefkühlkostanbieter Iglo in Kontinentaleuropa ein Zeichen für mehr Transparenz und Orientierung für Verbraucher setzen. Der Nutri-Score soll nun auch in Belgien und den Niederlanden ausgerollt werden.

Während in Belgien – wie auch in Frankreich – die Nährwertkennzeichnung offiziell notifiziert ist und von der Agrarindustrie unterstützt werde, habe sich in den Niederlanden die Regierung – ähnlich wie in Deutschland – noch nicht formal erklärt.

Iglo Deutschland befinde sich derweil noch in der Berufung gegen die einstweilige Verfügung des Landgerichts Hamburg. Dies hatte die Verpackungskennzeichnung mit dem Nutri-Score untersagt. (maw)

