Ärzte Zeitung online, 26.09.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Personalie

Zwei Neue im BAH-Vorstand

BONN. Der Bundesverband der Arzneimittelhersteller BAH hat bei seiner diesjährigen Mitgliederversammlung zwei neue Köpfe in den Vorstand gewählt: Dr. Heike Streu, Director Commercial Operations bei Mundipharma, sowie Marianne Boskamp, geschäftsführende Gesellschafterin der G. Pohl-Boskamp GmbH. Streu und Boskamp rücken als Beisitzer für Patricia Alison Hartley (Ex-Deutschlandchefin der OTC-Sparte Sanofis) und Dr. Martin Zügel (ex Klosterfrau) nach, die beide nicht mehr in dem Gremium vertreten sind.

BAH-Vorstandschef Jörg Wieczorek (Hermes) wurde ebenso im Amt bestätigt wie seine Stellvertreter Tobias Boldt (Bayer Vital), Philipp Huwe (Abbvie) und Dr. Traugott Ullrich (Schwabe). (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich