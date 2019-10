Ärzte Zeitung online, 18.10.2019 1

Start-up-Förderung

Merck legt in China Fonds zur Frühfinanzierung auf

DARMSTADT. Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA will im Reich der Mitte auch als Risikokapitalgeber für Unternehmensgründer reüssieren. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, hat es jetzt einen Frühfinanzierungs-Fonds über 100 Millionen Renminbi (umgerechnet rund 13 Millionen Euro) aufgelegt. Gefördert werden sollen insbesondere Start-ups in konzernnahen Geschäftsfeldern.

Einzelne Investments sollen sich den Angaben zufolge zwischen 500.000 und einer Million Euro bewegen. Mit dem Finanzierungsvorhaben „bekräftigen wir unser Bekenntnis zu Investitionen in den chinesischen Markt“, kommentierte Stefan Oschmann, Vorsitzender der Merck-Geschäftsleitung. (cw)

