Beamte in die GKV

Thüringen gibt grünes Licht für Wahltarif

ERFURT. In Thüringen haben Beamte von 2020 an die Wahl, ob sie sich gesetzlich oder privat krankenversichern. Der Landtag hat jetzt den Weg für eine Regelung frei gemacht, nach der das Land auch bei gesetzlich krankenversicherten Beamten die Hälfte der Krankenkassenbeiträge als pauschale Beihilfe übernimmt.

Sie gilt für neu verbeamtete Landesdiener und jene Beamte und Versorgungsempfänger, die bereits jetzt freiwillig in der GKV versichert sind.

Thüringen ist zusammen mit Hamburg das zweite Bundesland, das bereits verbeamteten Bediensteten diese Möglichkeit einräumt. In Bremen, wo der Wahltarif ebenfalls vom Senat beschlossen wurde, muss die Bürgerschaft noch zustimmen. Bisher mussten bereits verbeamtete Bedienstete in Thüringen ihre Versicherungsbeiträge komplett selbst tragen.

Nach Meinung von Finanzministerin Heike Taubert (SPD) profitieren aber auch junge Beamte in unteren Besoldungsgruppen von der Neuregelung – insbesondere dann, wenn sie Kinder haben, weil Kinder in der GKV beitragsfrei mitversichert sind. Kritik an der Neuregelung hatte es bereits im Vorfeld vom Beamtenbund gegeben. (zei)

