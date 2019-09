Ärzte Zeitung online, 13.09.2019 1

Klinische Pharmakologie

Jetzt für Paul-Martini-Preis bewerben!

BERLIN. Die Paul-Martini-Stiftung schreibt für das Jahr 2020 den „Paul-Martini-Preis international“ aus. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird von der Paul-Martini-Stiftung, Berlin, aus Anlass des Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin verliehen.

Der Preis zeichnet Wissenschaftler für Arbeiten in der Klinischen Pharmakologie aus. Hierzu gehören zum Beispiel hervorragende Forschungsleistungen bei der Entwicklung neuer Arzneimittelanwendungen, der Identifizierung neuer Arzneimitteltargets und der Optimierung von Therapieschemata, wie die Stiftung mitteilt.

Dazu zählten aber auch die Entwicklung und Anwendung klinisch-pharmakologischer Methoden zur Beurteilung therapeutischer Maßnahmen sowie Therapiestudien und ihre sozioökonomischen Aspekte.

Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 29. November 2019. Bewerbungsunterlagen können in siebenfacher Ausfertigung geschickt werden an: Paul-Martini-Stiftung, Hausvogteiplatz 13, 10117 Berlin oder als pdf-Datei per E-Mail an: info@paul-martini-stiftung.de. (eb)

Weitere Einzelheiten unter www.paul-martini-stiftung.de/ home/index.html

