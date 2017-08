Schutz der Gesundheit wird zum Thema

2. Die Politik und allen voran ein grandios uninformierter, dilettierender Bundesverkehrsminister, aber auch die ihm nachgeordneten Bundesbehörden bzw. die örtlichen KFZ-Zulassungsstellen haben, ob mit Vorsatz oder nicht, zumindest grob fahrlässig weggeschaut oder protegiert, ignoriert, vertuscht bzw. kohabitierend kollaboriert.



3. Automobil-Lobbyisten haben verschleiert und vertuscht bzw. durch gezielte Desinformation und Propaganda ein Diesel-Gate heraufbeschworen, dass nicht nur Firmenvorstände, sondern auch die milliardenschweren Eigentümerfamilien treffen muss. Dabei bestand und besteht zusätzlich auch eine besinnungs- und gewissenlose Kumpanei mit den Aufsichtsräten aus Politik, Wirtschaft, Banken, Handel und Gewerkschaften, die immer mit dem deutschen Technologie-Vorsprung und der Sicherung von Arbeitsplätzen in den heimischen Schlüssel-Technologien argumentiert haben.



4. Ein unrühmliches Kapitel spielen auch die deutschen Umweltverbände und die Grünen. Sie, die Feinstaub, CO2 und NO-Belastungen, auch aus Natur-naher Landwirtschaft, Industrie und Bau-Gewerbe, regionalem bzw. internationalem LKW-, Luftfahrt-, Schiffs- und Bahn-Verkehr, Abfallwirtschaft, Reifen- und Bremsen-Abrieb propagandistisch weitgehend ignorieren, verteufeln derzeit ausschließlich den Diesel-Individualverkehr und die Energiegewinnung durch Kohlekraftwerke auch mit Abgasreinigung. Zugleich huldigen sie einer ungebremsten Elektro-Mobilität und dem Primat des ÖPNV, ohne zu erklären, wie Nachts bei Windstille die ganzen Akkus aufgeladen werden sollen, ohne zusätzlich konventionelle Kraftwerke in Anspruch zu nehmen. Ignoriert wird auch, unter welchen Arbeits- und Lebensbedingungen in der 3. Welt die Ressourcen ausgebeutet werden, mit denen wir eklusiv unsere Hochtechnologie-E-Mobilität verhätscheln. Von Umweltschäden bei der Herstellung von E-Fahrzeugen mal ganz abgesehen.



5. Vollends unredlich und populistisch ist die Ansage "dass 10 610 Menschen pro Jahr aufgrund hoher Stickoxidwerte vorzeitig sterben würden". Demagogisch ist m.E. auch die Aussage: "Seit dem Bekanntwerden des Abgasskandals am 18. September 2015 ergeben sich somit rechnerisch 19.807 Sterbefälle". Denn das unterschlägt pietätlos die weit über 800.000 Tote, die im gleichen Zeitraum an anderen Krankheitsumständen, Unfällen oder Alterung gestorben sind. Ein weiteres "Geschmäckle" hat die Argumentation: "Sterblichkeit in Gebieten mit einer hohen Belastung durch Stickstoffdioxide [seien] höher, ebenso das Risiko für Lungenkrebs. Kinder entwickeln häufiger Asthma, wenn sie verkehrsnah wohnen. Bei einer kurzfristig erhöhten Belastung sei neben einer erhöhten Sterblichkeit auch mit mehr Notfallkonsultationen und Klinikeinweisungen zu rechnen."

Denn das Hauptproblem ist: Nur die Wohlhabenderen und damit statistisch weniger und seltener Kranken haben die Möglichkeit, in bevorzugt verkehrsberuhigten, grünen Villenvierteln zu residieren. Um dann morgens ihre großdimensionierten Diesel-SUV zu besteigen und über schmutzige Hauptverkehrsstraßen und Staus auf dem Weg zu ihren hochdotierten Jobs die prekären Mietshäuser und Behausungen der Ärmeren und Kränkeren zu besichtigen und klimatisiert vorbeifahren zu können.



So wird deutlich, was Umweltverbände und Grüne in puncto "Diesel-Gate" derzeit auch in Hinblick auf die Bundestagswahlen betreiben: Rein populistische Klientelpolitik mit einem ziemlich deutlichen Strabismus in Richtung Schwarz-Grüne-Koalition.



Mf + kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund (z.Zt. Bergen aan Zee/NL)



