COPD

Lässt sich die Entzündungsreaktion medikamentös unterbinden?

NEUHERBERG. Den Entzündungsprozess bei COPD konnte ein Team um Dr. Ali Önder Yildirim vom Helmholtz Zentrum München (HZM) nun näher aufklären (EMBO Molecular Medicine 2018; pii: e8349).

Konkret untersuchten die Forscher um Yildirim, kommissarischer Leiter des Instituts für Lungenbiologie am Helmholtz Zentrum München, Mitglied im Deutschen Zentrum für Lungenforschung (DZL),die sogenannten induzierbaren Bronchien assoziierten Lymphknoten ( iBALT), teilt das HZM mit.

"Mittlerweile geht man davon aus, dass die Entstehung von iBALT ein ganz zentraler Aspekt bei einer Verschlechterung von COPD ist – wie er aber entsteht war bis dato unklar", so der Studienleiter.

Daher suchten die Forscher nach bekannten Abläufen in anderen Lymphgeweben. Dabei wurden sie auch auf den Oxysterol-Stoffwechsel aufmerksam. Oxysterole sind Abkömmlinge des Cholesterins und spielen in vielen unterschiedlichen biologischen Prozessen eine Rolle, unter anderem bei der Wanderung von Immunzellen in das Lymphgewebe.

Yildirim: "Wir wollten nun herausfinden, ob das auch im Umfeld der Lunge und speziell bei einer durch Zigarettenrauch bedingten COPD so ist".

Erhöhte Menge der Enzyme

Tatsächlich fanden sie im Versuchsmodell sowie in der Lunge von COPD-Patienten erhöhte Mengen der Enzyme, die für den Oxysterol-Stoffwechsel verantwortlich sind, begleitet von ins Gewebe einwandernden Immunzellen.

Weitere Versuche zeigten, dass die iBALT-Bildung gehemmt ist, wenn die Stoffwechsel-Enzyme nicht vorhanden sind. Dadurch wurde auch das Einwandern von Immunzellen verhindert und die Lunge nahm trotz Zigarettenrauch keinen Schaden, heißt es in der Mitteilung.

Die Wissenschaftler versuchten anschließend, diesen Effekt pharmakologisch nachzubauen: Sie blockierten den Oxysterol-Stoffwechselweg mit einem Hemmstoff, dem Antimykotikum Clotrimazol, woraufhin im Modellversuch das Einwandern der Immunzellen nach Zigarettenrauch-Reizung und damit die iBALT-Bildung verhindert wurde.

"Künftig wird es unser Ziel sein, die Ergebnisse aus dem Modell auf den Menschen zu übertragen, um möglicherweise in die Entstehung von COPD eingreifen zu können", hofft Yildirim. (eb)

