Im September

Update zur Intensivmedizin

MAINZ. „Ethik“ und „Intoxikationen“: Das sind die zwei Hot Topic-Themen beim „Intensiv Update“ im September. Das bewährte Programm sei zudem entsprechend der Wünsche von Update-Teilnehmern um das Thema „Elektrolytstörung und Niere“ ergänzt worden, heißt es in der Ankündigung der Fortbildungsveranstaltung.

Das 11. Intensiv Update findet am 13. und 14. September 2019 in der Rheingoldhalle in Mainz statt. Teilnehmer können auf der Videoplattform „streamedup!“ Aufzeichnungen vieler Vorträge des Updates kostenfrei für sechs Monate nutzen– zum Noch-einmal-Ansehen-und-Anhören. (mal)

Infos und Anmeldung:

https://intensiv-update.com/

