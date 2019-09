Ärzte Zeitung online, 18.09.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



TOFU-Register

Nationales Register zur nicht-infektiösen Uveitis im Aufbau

BONN. Forscher bauen ein Nationales Register zur nicht-infektiösen Uveitis des hinteren Augensegments auf, teilt die Uni Bonn mit. Es ist ein Register der Sektion Uveitis der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft.

Alle großen Uveitis-Zentren in Deutschland beteiligen sich daran und dokumentieren die Krankheits- und Therapieverläufe sowie Daten zur Lebensqualität der behandelten Patienten.

Weil auch rheumakranke Personen von Uveitis betroffen sein können, arbeitet das TOFU-Register (Treatment-exit options for non-infectious Uveitis) eng mit dem Deutschen Rheumaforschungszentrum zusammen, an dem bereits mehrere Rheuma-Register laufen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das Vorhaben in den nächsten fünf Jahren mit 2,7 Millionen Euro.

„Mit dem TOFU-Register wächst in den nächsten Jahren eine Basis heran, die hochqualitative Daten zur nachweisgestützten Behandlung mit immunmodulierenden Therapien bei nicht-infektiöser Uveitis liefert“, wird Professor Robert P. Finger von der Universitäts-Augenklinik Bonn in der Mitteilung zitiert.

Die Wissenschaftler werden das Register auswerten und Berichte zu den wegweisenden Ergebnissen erstellen.

Darauf basierend kann dann die Fachgesellschaft zum Beispiel Behandlungsempfehlungen herausgeben. Das TOFU-Register wird bereits jetzt von der Stiftung Auge der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft kofinanziert und soll über den BMBF-Förderzeitraum hinaus fortgeführt werden, so die Uni Bonn. (eb)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich