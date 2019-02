Ärzte Zeitung online, 15.02.2019 1

Mikronadel

High-Tech-Kapsel soll Insulin-Spritze ersetzen

CAMBRIDGE. Eine Arzneikapsel, mit der sich Insulin in die Magenwand injizieren lässt, haben US-Forscher um Professor Giovanni Traverso vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt. Die Blaubeer-große, oral einzunehmende Kapsel könnte so die täglichen Injektionen von Insulin überflüssig machen, berichtet das MIT.

In der Kapsel befindet sich eine Mikronadel aus gefriergetrocknetem Insulin, die auf einer gespannten Feder befestigt ist. Die Feder wiederum wird durch eine Scheibe aus Zucker an ihrem Platz gehalten. Im Magen angekommen, löst sich der Zucker in der Magenflüssigkeit auf, die Feder wird ausgelöst und die Insulin-Nadel in die Magenwand injiziert.

In Tierversuchen konnten die Forscher mit der Kapsel den Blutzuckerspiegel ähnlich gut normalisieren wie mit einer Injektion. (bae)

