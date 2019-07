Ärzte Zeitung online, 16.07.2019 1

BERLIN. Das UV-Licht der Sonne gelangt bekanntlich nicht nur an sonnigen, sondern auch an wolkigen Tagen auf die Erde. Wichtig für die Einschätzung der aktuellen Sonnenbrandgefahr sei deshalb der sogenannte UV-Index, der als Frühwarnsystem von internationalen Fachgremien entwickelt wurde, erinnert das ONKO-Internetportal.

Was es mit diesem Index auf sich hat und welche Tipps Experten für ein unbedenkliches Bad in der Sonne geben – darüber klärt das ONKO-Internetportal in seinem aktuellen Monatsthema „Sicherer Sonnenschutz – wie funktioniert das?“ im Internet auf. (eb)

Mehr Infos zu Sonnenschutz auf: www.krebsgesellschaft.de/thema_juli2019

