Ärzte Zeitung online, 14.12.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Männliche Triathleten

Herzschäden durch zu viel Ausdauersport?

HAMBURG. Ärzte vom Uniklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) haben 54 männliche und 29 weibliche Triathleten, die mindestens zehn Stunden die Woche trainierten, untersucht und bei zehn der Männer myokardiale Fibrosen festgestellt (JACC Card Imag 2017; online 13. Dezember).

Ursache der Vernarbungen könnte eine nicht erkannte Herzmuskelentzündung sein, so das UKE. In der Normalbevölkerung liege die Häufigkeit hierfür bei drei bis vier Prozent, bei den Probanden waren 17 Prozent der Männer, aber keine der Frauen betroffen.

"Denkbar ist eine Überlastung des Herzens durch zu viel Sport an der Leistungsgrenze", so Studienautor Professor Gunnar Lund. Die Forscher vermuten, dass auch Testosteron einen negativen Einfluss haben könnte. Vielleicht seien Frauen aber auch aus einem anderen Grund von Natur aus besser geschützt oder sie seien einfach cleverer und verausgabten sich nicht so sehr wie einige Männer, meinte Lund. (dpa)